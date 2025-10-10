Avusturya gol oldu yağdı: 10-0

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 6. maçında lider Avusturya ile San Marino karşı karşıya geldi. Ernst Happel Stadyumu'nda oynanan maçı Avusturya 10-0'lık tarihi skorla kazandı.

AVUSTURYA'DAN BİR DESTE GOL

Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Romano Schmid, 8, 47, 83 ve 84. dakikalarda Marko Arnautovic, 24. dakikada Michael Gregoritsch, 30 ve 42. dakikada Stefan Posch, 45. dakikada Konrad Laimer, 76. dakikada Nikolaus Wurmbrand kaydetti.

5'TE 5 İLE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte grupta oynadığı 5 maçı da kazanan Avusturya puanını 15 yaptı ve liderliğini sürdürdü. San Marino ise 6 maç sonunda puansız kaldı.