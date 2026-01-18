Haberler

Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka ikinci tura yükseldi

Güncelleme:
Avustralya Açık tenis turnuvasında dünya 1 numarası Carlos Alcaraz ve Aryna Sabalenka ikinci tura yükseldi. Alcaraz, Adam Walton'ı rahat bir şekilde geçerken, Sabalenka da Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah karşısında üstün bir performans sergiledi. Turnuvada dikkat çeken diğer sonuçlar arasında Venus Williams'ın 45 yaşında ikinci tura çıkma mücadelesi yer aldı.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler ve kadınların dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile Belaruslu Aryna Sabalenka, ikinci tura kaldı.

Melbourne kentindeki turnuvanın ilk günü, akşam seansında oynanan ilk tur maçlarıyla tamamlandı.

Kariyerinde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan Alcaraz, Avustralyalı Adam Walton'ı 6-3, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yendi.

ABD'li Jenson Brooksby karşısında korta çıkan Kazak Alexander Bublik (10), 6-4 biten setlerle 3-0 galip geldi.

Büyük Britanyalı Cameron Norrie (26) ise Fransız Benjamin Bonzi'yi 3-2'lik (6-0, 6-7, 4-6, 6-3, 6-4) skorla geçerek yoluna devam etti.

Sabalenka ikinci turda

İkisi Avustralya Açık'ta olmak üzere 4 grand slam şampiyonluğu elde eden Sabalenka, Fransız Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah önünde 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazandı.

Taylandlı Mananchaya Sawangkaew ile karşılaşan Büyük Britanyalı Emma Raducanu (28), 2-0 (6-4, 6-1) galip gelerek üst tura çıktı.

Sırp Olga Danilovic ise ABD'li Venus Williams'ı 2-1 (6-7, 6-3, 6-4) yenerek adını ikinci tura yazdırdı. Avustralya Açık'a 45 yaşında katılan Williams, turnuvanın ana tablosunda mücadele eden en yaşlı kadın tenisçi oldu.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
