Avrupa şampiyonu Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı

Voleybol Kadınlar CEV Kupası finalinde İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini 3-1 yenerek şampiyon olan Galatasaray Daikin, kupasını aldı.

Voleybol Kadınlar CEV Kupası finalinde 3-2 kazandığı maçın rövanşında İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini sahasında 3-1 yenerek şampiyon olan Galatasaray Daikin, kupasını kaldırdı.

GALATASARAY KUPASINA KAVUŞTU 

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen ödül töreninde, ilk kez voleybolda Avrupa kupasını müzesine götürme başarısı elde eden sarı-kırmızılılar büyük sevinç yaşadı. 

EN DEĞERLİ İSİM: İLKİN AYDIN

İlk olarak turnuvayı ikincilikle tamamlayan Reale Mutua Fenera'ya madalyaları takdim edildi. Kupada finalin en değerli oyuncusu, Galatasaray Daikin kaptanı İlkin Aydın oldu.

COŞKULU KUTLAMA

Ardından Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ile yönetim kurulu üyesi Timur Kuban, sarı-kırmızılı takıma madalyalarını verdi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in İlkin Aydın'a kupayı vermesiyle sarı-kırmızılar, şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYok canım:

En sonunda Fenera yı yenebilmiş

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

