Avrupa Para Atıcılık Şampiyonası Hırvatistan'da Başlıyor

Milli sporcuların katılımıyla gerçekleşecek olan Avrupa Para Atıcılık Şampiyonası, 3-7 Ekim tarihleri arasında Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenecek.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Osijek kentindeki organizasyonda müsabakalar, 3-7 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Şampiyonada Türkiye'yi Çağrı Yılmaz, Murat Oğuz, Muharrem Korhan Yamaç, Ayşegül Pehlivanlar, Aysel Özgan, Erhan Coşkuner, Hakan Çevik, Hakan Abakay, Hüsnü Yusuf Vural, Savaş Üstün, Çağla Baş ve Eylül Deniz Bıdak temsil edecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
