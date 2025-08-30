Avrupa'nın konuştuğu 85 milyon euroluk transfer

Avrupa'nın konuştuğu 85 milyon euroluk transfer
Newcastle United, Alman ekibi Stuttgart forması giyen 23 yaşındaki futbolcu, Nick Woltemade'i 85 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, İsveçli futbolcu Alexander Isak'ın takımdan ayrılması gündemdeyken kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

85 MİLYON EURO BONSERVİS

İngiliz ekibi, Almanya Bundesliga temsilcisi Stuttgart forması giyen 23 yaşındaki futbolcu Nick Woltemade'i kadrosuna kattığı açıkladı. Siyah-beyazlılar Alman futbolcunun 27 numaralı formayı giyeceğini bildirdi. Newcastle söz konusu transfer için Alman kulübüne 85 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

SEZON PERFORMANSI

Woltemade, geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla Bundesliga'da 22 maçta 12 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

