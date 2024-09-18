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Avrupa'nın en iyi takımları güncellendi! Tek Türk takımı ilk 20'de

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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), Avrupa'nın en iyi takımlarını güncelledi. Son bir yılın verilerine dayanan liste, 1 Eylül 2023-31 Ağustos 2024 tarihlerini kapsıyor. Listede ilk 20 sıra içerisinde tek Türk takımı olarak sadece Fenerbahçe bulunuyor.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son 1 yılın verilerini baz alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını güncelledi. 20 takımın yer aldığı listede tek Türk takımı yer aldı.

İLK 20'DE FENERBAHÇE DE VAR

IFFHS, Avrupa'da 1 Eylül 2023 - 31 Ağustos 2024 verilerini dikkate alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını sıraladı. Listenin ilk 20 sırasında tek Türk takımı bulunuyor.

  • 1- Real Madrid: 403 puan
  • 2- Manchester City: 368 puan
  • 3- Bayer Leverkusen: 353 puan
  • 4- Atalanta: 318 puan
  • 5- Barcelona: 270 puan
  • 6- Atletico Madrid: 266 puan
  • 7- Borussia Dortmund: 264 puan
  • 8- Bayern Münih: 256 puan
  • 9- Inter: 254 puan
  • 10- Arsenal: 253 puan
  • 11- PSG: 246 puan
  • 12- Roma: 245 puan
  • 13- Liverpool: 242 puan
  • 14- Sporting: 230 puan
  • 15- Milan: 222 puan
  • 16- Union SG: 217 puan
  • 17- FENERBAHÇE: 214 puan
  • 17- Fiorentina: 214 puan
  • 19- Benfica: 209 puan
  • 20- Sparta Prag: 207 puan
Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor

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