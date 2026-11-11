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Avrupa maçında salon karanlıkta kaldı

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Avrupa maçında salon karanlıkta kaldı
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FIBA Erkekler Avrupa Kupası F Grubu’nda Körfez Basket’in Kalev ile İzmit’te oynadığı karşılaşmada maç esnasında iki kez elektrikler kesildi.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası F Grubu'nda Körfez Basket'in Kalev ile İzmit'te oynadığı karşılaşmada maç esnasında iki kez elektrikler kesildi. Tribünlerin telefon ışıklarıyla aydınlattığı salonda ilginç görüntüler yaşandı.

FIBA Europe Cup F Grubu'nda mücadele eden Kocaeli ekibi Körfez Basket gruptaki 6. maçında Estonya temsilcisi Kalev'i ağırladı. İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma başladıktan çok kısa süre sonra mücadele elektrik kesintisi nedeniyle durdu. Beklenmedik aksaklık salonda herkesi şaşkına uğratırken tribünlerde aynı anda açılan telefon ışıkları ilginç görüntülere, karanlıkta yapılan tezahüratlar ilginç anlar yaşanmasına neden oldu. Kısa süre sonra elektrik arızası giderildi ve maç kaldığı yerden devam etti. Ancak oyun sürerken enerji kesintisi bir kez daha yaşandı. Daha önce skorbord hataları nedeniyle gündeme gelen spor salonunda bu kez maç esnasında yaşanan elektrik kesintisi tepki çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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