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Avrupa maçı öncesi büyük kriz! Sivasspor'un Cluj maçında giyeceği formalar kayboldu

Spor Haberleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Cluj ile deplasmanda karşılaşacak Sivasspor, maçta giyeceği formalar Romanya havalaanında kayboldu. Temsilcimizden yapılan açıklamada, "Cluj maçında giyeceğimiz formalarımızın bulunduğu malzeme sandığı Cluj Havaalanı'nda kaybolmuştur. Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız alternatif forma ile sahaya çıkacaktır." denildi.

Cluj ile Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci hafta maçında Romanya'da karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde temsilcimiz forma krizi yaşadı.

FORMALAR HAVAALANINDA KAYBOLDU

Karşılaşmada giyilecek formaların Cluj Havaalanı'nda kaybolduğunu belirten Sivasspor yaptığı açıklamada, " Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız alternatif forma ile sahaya çıkacaktır." denildi.

CLUJ, ŞORT VE ÇORAP TAKIMI VERECEK

Rumen basını ise haberinde Sivasspor'un Cluj'dan forma talep ettiğini ve Rumen ekibinin bu talebi geri çevirmeyerek, beyaz forma şort ve çorap takımı vermeyi kabul ettiği bildirildi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor Romanya Spor Haberler

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