Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali en yüksek Türk takımı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 2 hafta sonrası takımlar, kupaya uzanma ihtimaline göre sıralandı. Listenin ilk 10 basamağında 2 Türk kulübü yer aldı.

Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı kazanma ihtimali en yüksek takımları açıkladı. Yapılan sıralamada kupayı kazanma olasılığı en yüksek Türk kulübü de belli oldu.

İşte takımların kupayı kazanma ihtimalleri;