Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali en yüksek Türk takımı belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk iki hafta sonrasında takımların kupayı kazanma ihtimallerine göre sıralama yapıldı. Football Meets Data tarafından yapılan sıralamada, şampiyonluk ihtimali en yüksek Türk takımı belirlendi. İlk on takım arasında Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere iki Türk takımı yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 2 hafta sonrası takımlar, kupaya uzanma ihtimaline göre sıralandı. Listenin ilk 10 basamağında 2 Türk kulübü yer aldı.
Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı kazanma ihtimali en yüksek takımları açıkladı. Yapılan sıralamada kupayı kazanma olasılığı en yüksek Türk kulübü de belli oldu.
İşte takımların kupayı kazanma ihtimalleri;
- Tottenham Hotspur - %13
- Lazio - %12
- Athletic - %9
- Lyon - %7
- Manchester United - %7
- Slavia Prag - %6
- Porto - %6
- Eintracht Frankfurt - %5
- Roma - %5
- GALATASARAY - %4
- FENERBAHÇE- %3