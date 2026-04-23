Avrupa Ligi'nde yılın en iyi savunma oyuncusu Alpha Diallo oldu

Basketbol Avrupa Ligi'nde yılın en iyi savunma oyuncusu, Fransa ekibi Monaco'nun kısa forveti Alpha Diallo seçildi.

Organizasyonun açıklamasına göre Diallo, ligdeki başantrenörlerin oylarıyla 2025-26 sezonunun en iyi savunma oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Diallo, Avrupa Ligi normal sezonunda çıktığı 38 maçta 11,9 sayı, 4,4 ribaunt, 1,3 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

Oylamada Fenerbahçe Beko'dan Nicolo Melli ikinci, Olympiakos'tan Thomas Walkup ise üçüncü oldu.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
