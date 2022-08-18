Avrupa Ligi'nde tur kapısı aralandı! Fenerbahçe, deplasmanda Austria Wien'i farklı geçti

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Austria Wien'i 2-0 yendi. Temsilcimize galibiyeti getiren golleri Joshua King ve Serdar Dursun attı. Norveçli yıldız bu maçta fileleri havalandırarak aynı zamanda Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki 100. golüne imza atmış oldu.