Avrupa Ligi'nde tur kapısı aralandı! Fenerbahçe, deplasmanda Austria Wien'i farklı geçti
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Austria Wien'i 2-0 yendi. Temsilcimize galibiyeti getiren golleri Joshua King ve Serdar Dursun attı. Norveçli yıldız bu maçta fileleri havalandırarak aynı zamanda Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki 100. golüne imza atmış oldu.
Austria Wien ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Generali Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fenerbahçe, 2-0 kazanarak avantajın sahibi oldu.
SERDAR DURSUN SKORU BELİRLEDİ
Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde bulunduran Fenerbahçe maça adeta golle başladı. Temsilcimizde 8. dakikada Joshua King fileleri havalandırarak, sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçti. Austria Wien'de ise 83. dakikada Lucas Galvao ikinci sarıdan kırmızı görerek oyun dışında kaldı. 89. dakikada Serdar Dursun ise skoru belirleyen golü attı. kazandı.
RÖVANŞ 25 AĞUSTOS'TA
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile rövanş maçını 25 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynayacak.