Avrupa Karate Şampiyonası, Almanya'da başladı

Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Karate Şampiyonası başladı.

Avrupa Karate Şampiyonası'nda 50 ülkeden 499 sporcu yer alacak. Türkiye'den ise 15 erkek, 13 kadın ve 7 para sporcu mücadele edecek.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, şampiyona hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İyi hazırlanarak geldiklerini söyleyen Taşdemir, "Yaklaşık 3 aydır antrenmanlarımızı yapıp, diri bir şekilde geldik. İnşallah burada genel klasmanda ilk 3'e girmeyi hedefliyoruz. Gerçekten güçlü bir takımımız var. Altın madalya sayımızın artacağını umut ediyoruz. Avrupa şampiyonalarında biz ya birinci ya ikinci oluyoruz. İnşallah burada da hedefimize ulaşacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Taşdemir, Para Karate Avrupa Şampiyonası'nın da birlikte yapılmasıyla, "Takımların bütünlüğü açısından çok güzel bir durum. Sporcuların ayırt edilmeden burada yarıştırılması güzel bir motivasyon sağlıyor" dedi.

Şampiyonanın, İstanbul'da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları'na kota vereceğini aktaran Ercüment Taşdemir, "2026 mart ayı ile 2027 mart ayı arasındaki şampiyona ve Premier Lig organizasyonlarında kota alacak sporcular, Avrupa Oyunları'nda yarışacak. Bizim 12'de 12 kotamız var" diye konuştu.

Avrupa Karate Şampiyonası 24 Mayıs Pazar günü sona erecek. - FRANKFURT

