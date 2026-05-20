Haberler

Avrupa Karate Şampiyonası, Almanya'da başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda 50 ülkeden 499 sporcu yarışıyor. Türkiye'den 35 sporcu mücadele ederken, hedef genel klasmanda ilk 3'e girmek.

Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Karate Şampiyonası başladı.

Avrupa Karate Şampiyonası'nda 50 ülkeden 499 sporcu yer alacak. Türkiye'den ise 15 erkek, 13 kadın ve 7 para sporcu mücadele edecek.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, şampiyona hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İyi hazırlanarak geldiklerini söyleyen Taşdemir, "Yaklaşık 3 aydır antrenmanlarımızı yapıp, diri bir şekilde geldik. İnşallah burada genel klasmanda ilk 3'e girmeyi hedefliyoruz. Gerçekten güçlü bir takımımız var. Altın madalya sayımızın artacağını umut ediyoruz. Avrupa şampiyonalarında biz ya birinci ya ikinci oluyoruz. İnşallah burada da hedefimize ulaşacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Taşdemir, Para Karate Avrupa Şampiyonası'nın da birlikte yapılmasıyla, "Takımların bütünlüğü açısından çok güzel bir durum. Sporcuların ayırt edilmeden burada yarıştırılması güzel bir motivasyon sağlıyor" dedi.

Şampiyonanın, İstanbul'da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları'na kota vereceğini aktaran Ercüment Taşdemir, "2026 mart ayı ile 2027 mart ayı arasındaki şampiyona ve Premier Lig organizasyonlarında kota alacak sporcular, Avrupa Oyunları'nda yarışacak. Bizim 12'de 12 kotamız var" diye konuştu.

Avrupa Karate Şampiyonası 24 Mayıs Pazar günü sona erecek. - FRANKFURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye süreci için yeni çıkış

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye 50 milyon euroluk golcü

Süper Lig devine 50 milyon euroluk golcü
Valizindeki eşya ortaya çıkınca utancından yerin dibine girdi

Valizindeki eşya ortaya çıkınca utancından yerin dibine girdi
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı

Maymunla öpüşmek başına iş açtı
Amrabat'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı

Beklenen oldu!
46 yıllık dev restoran zinciri iflas bayrağını çekti

46 yıllık dev restoran zinciri iflas bayrağını çekti
İtalyan jant devi Türkiye'den çekiliyor

Sektörü sarsan karar! Otomotiv devi Türkiye'den resmen çekiliyor
Ve 'samuraylar' göreve başladı

Ve "samuraylar" göreve başladı! Tam 5 bin kişilik ordu