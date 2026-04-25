Avrupa ikincisi Kadın Güreş Milli Takımı yurda döndü

Şampiyonada altın madalya kazanan Nesrin Baş: - "İkinci kez Avrupa şampiyonu oldum. Hedefim her zaman İstiklal Marşı'mızı okutup bayrağımızı göndere çektirmek"

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bir altın, iki gümüş ve üç bronz olmak üzere 6 madalya kazanarak takım halinde ikinci olan Kadın Güreş Milli Takımı, yurda döndü.

Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen ay-yıldızlı kafileyi, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri çiçeklerle karşıladı.

Şampiyonada 68 kiloda altın madalya kazanan Nesrin Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elde ettiği başarıdan dolayı çok mutluğu olduğunu söyledi.

Kadın güreşinde bir ilke imza attığını belirten Nesrin, "İkinci kez Avrupa şampiyonu oldum. Rakiplerim gerçekten iyiydi. Bu zorlu süreci çok iyi atlattım. Hedefim her zaman İstiklal Marşı'mızı okutup bayrağımızı göndere çektirmek. Bundan sonra dünya şampiyonasında altın madalyayı ülkemize getirmek istiyorum. Altın kemer almak istiyorum." diye konuştu.

Organizasyonda gümüş madalya alan Evin Demirhan Yavuz da büyükler kategorisinde 7. kez madalya kazandığını belirterek, "Geçen yıl büyük bir sakatlık yaşamıştım. Bu yıl katıldığım ilk turnuvaydı. Finale yükselmekten dolayı çok mutluyum." dedi.

Şampiyonadan bronz madalyayla dönen Buse Tosun Çavuşoğlu, dünya şampiyonasında altın madalya almak istediği belirtti.

Bronz madalya kazanan Beyza Nur Akkuş ise çok mutluğu olduğunu söyleyerek, "18 yaşında büyükler kategorisinde ilk madalyamı aldım. Daha niceleri gelir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Sporcularımla gurur duyuyorum"

Kadın Güreş A Milli Takımı Teknik Direktörü Ayhan Sucu da Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Önemli bir başarı elde ettiklerini anlatan Sucu, "Şampiyon olmak isterdik ama nasip olmadı. Sporcularımla gurur duyuyorum. Hepsi savaştı. Bize destek veren Türk halkına teşekkür ediyorum." dedi.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Gültekin Örteş de ay-yıldızlı takımla gurur duyduklarını ifade etti.

Takımdan yeni başarılar beklediklerini dile getiren Örteş, "Aldıkları madalya ve elde ettikleri derece ile milletimizin gururu oldular. Onları burada ağırlamaktan çok mutluyuz. İnşallah başarılarının devam gelir." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA / Kenan Irtak
İstanbul'da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim göz bebeğimiz

İstanbul'da binlerce kişinin beklediği an! Erdoğan butona bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi

Bu görüntüye tepkisi sert oldu

Genç çiftin acı sonu! Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular

Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular
Trump: İran, taleplerimizi karşılayacak bir teklif hazırlığında

Kuyruğu dik tutmaya çalışan Trump'tan İran'ı kızdıracak çıkış

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı

Türkiye'nin karanlık dosyaları açılıyor! İşte ilk sıradaki il
Tanju Özcan'ın yattaki eğlence fotoğrafında adı geçen kadın ifade verdi

Tanju Özcan'ın yasak aşk skandalında adı geçen kadın ifade verdi
Tay, ölen annesinin başından ayrılmadı

Herkesi derinden etkileyen görüntü
Bıyıkları dünya çapınca olay olan Orhan Avcı konuştu! İşte gençlik hali

Bıyıklarıyla dünyayı sallayan ilçe başkanı konuştu! İşte gençlik hali
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı

Türkiye'nin karanlık dosyaları açılıyor! İşte ilk sıradaki il
Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım

Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım
Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk

Altında 5 hafta sonra bir ilk