Avrupa'daki Türk derbisi nefes kesti! Fenerbahçe'yi eleyen VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde finalde - Haberler

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Avrupa'daki Türk derbisi nefes kesti! Fenerbahçe'yi eleyen VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde finalde

Haberler.com - Spor
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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde normal setlerde Fenerbahçe Opet'e 3-0 kaybetmesine rağmen altın seti kazanarak finale yükseldi.

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe Opet ile VakıfBank karşı karşıya geldi.

FİNALDE RAKİP CARRARO IMOCO CONEGLIANO

3-1 VakıfBank'ın kazandığı ilk maçında rövanşında oynanan karşılaşmayı normal setlerde Fenerbahçe Opet 3-0 kazandı. VakıfBank ise altın sette rakibini mağlup etti ve finale yükselen taraf oldu. VakıfBank'ın finaldeki rakibi ise ise İtalyan ekibi Carraro Imoco Conegliano.

Haberler.com - Spor

Fenerbahçe, Vakıfbank, Spor, Haberler

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