Avrupa'daki Türk derbisi nefes kesti! Fenerbahçe'yi eleyen VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde finalde
Haberler.com - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde normal setlerde Fenerbahçe Opet'e 3-0 kaybetmesine rağmen altın seti kazanarak finale yükseldi.
CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe Opet ile VakıfBank karşı karşıya geldi.
FİNALDE RAKİP CARRARO IMOCO CONEGLIANO
3-1 VakıfBank'ın kazandığı ilk maçında rövanşında oynanan karşılaşmayı normal setlerde Fenerbahçe Opet 3-0 kazandı. VakıfBank ise altın sette rakibini mağlup etti ve finale yükselen taraf oldu. VakıfBank'ın finaldeki rakibi ise ise İtalyan ekibi Carraro Imoco Conegliano.
Haberler.com - Spor