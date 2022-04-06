Avrupa'daki Türk derbisi nefes kesti! Fenerbahçe'yi eleyen VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde finalde

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe Opet ile VakıfBank karşı karşıya geldi.

FİNALDE RAKİP CARRARO IMOCO CONEGLIANO

3-1 VakıfBank'ın kazandığı ilk maçında rövanşında oynanan karşılaşmayı normal setlerde Fenerbahçe Opet 3-0 kazandı. VakıfBank ise altın sette rakibini mağlup etti ve finale yükselen taraf oldu. VakıfBank'ın finaldeki rakibi ise ise İtalyan ekibi Carraro Imoco Conegliano.

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