Avrupa'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular

Avrupa'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular
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Avrupa'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular
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Fenerbahçe'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran ve eleştirilere hedef olan Jose Mourinho hakkında Avrupa'da yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Simone Inzaghi ile yollarını ayıran Inter'in Mourinho'yu listesine eklediğini duyurdu. Mourinho'nun 2008-2010 yıllarında Inter'i çalıştırdığı ve o dönemde lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştığı hatırlatıldı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı büyük merak konusu olan Jose Mourinho hakkında bomba bir iddida daha ortaya atıldı.

INTER LİSTEYE ALDI İDDİASI GÜNDEME OTURDU

İtalyan basınında yer alan haberde, Simone Inzaghi ile yolları ayıran Inter'in Jose Mourinho'yu listesine aldığı belirtildi. Como 1907 Teknik Direktörü Cesc Fabregas'tan olumsuz dönüş alan Inter'in, adayları arasında ağır basan ismin Parma Teknik Direktörü Cristian Chivu olduğu belirtiliyor.

DAHA ÖNCE KUPALAR KAZANMIŞTI

Öte yandan Jose Mourinho'nun da Inter için bir seçenek olabileceği aktarıldı. 2008-2010 yılları arasında Inter'i çalıştıran Jose Mourinho, 2010'da lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşmıştı. İtalya'daki haberlerde, "Roma macerasından sonra Inter ile sözleşme imzalamak için geri dönebilir" denildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıZeynel Alpaydın:

Morinyoyu alana yanında Ali Koç ve Acun'u da bedava veriyoruz.

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Haber YorumlarıTekin Avci:

Acunuda al git 1 zahmet

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Haber YorumlarıOSMAN HEZER:

Şerfsiz kovulup tazminat aldikatan sonra da yeni takimina imza atmak istiyor. Hem gitmek hem de tazminatını almanın hesabını yapıyor çapsız. Defolup gitmeyecek hemen belli paragöz ulala

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Mourinho en fazla atalanta'ya gider

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