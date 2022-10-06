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Avrupa'da çok dramatik mağlubiyet! Sivasspor, sahasında Ballkani'ye son dakikada mağlup oldu

Spor Haberleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. maçında Sivasspor, sahasında Ballkani'ye 4-3 mağlup oldu. Temsilcimiz 3-1'lik skordan gelerek 3-3'ü yakalarken, Kosova ekibine galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada Krasniqi getirdi.

Sivasspor ile Ballkani, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 3. hafta maçında Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 4-3 kazandı.

MAÇA GOLLE BAŞLADIK

Karşılaşmanın 37. saniyede Sivasspor öne geçerken, temsilcimiz üstünlüğünü kısa süre içerisinde kaybetti. 20. dakikada Thaqi ve 31. dakikada Potoku mücadeleyi 2-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

SON DAKİKADA YEDİK

2. yarı büyük bir mücadeleye sahne olurken 66. dakikada Korenica skoru 3-1'e getirdi. Bu dakikadan itibaren Sivasspor baskısını artırdı. Temsilcimiz 75. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 90+1. dakikada Yatabare ile skoru dengeledi. Sivasspor'u yıkan gol ise 90+4. dakikada Krasniqi'den geldi.

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