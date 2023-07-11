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Avrupa, Beşiktaş'ın kapısında sıraya girdi! 35 milyon euroyu getiren Gedson Fernandes'i kapacak

Spor Haberleri

Başta Lazio olmak üzere Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes'i kadrosuna katmak için harekete geçti. İtalyan ekibinin 20 milyon euroyu gözden çıkardığı konuşulurken, siyah-beyazlıların 35-40 milyon eurodan aşağı bir rakama Portekizli futbolcuyu göndermeyeceği belirtildi.

Lazio, Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes'i renklerine bağlamakta son derece kararlı. İtalyan ekibinin son olarak 20 milyon euroyu gözden çıkardığı ancak Beşiktaş'ın kapıyı 35-40 milyon eurodan açtığı belirtiliyor.

20 MİLYON EUROYU KABUL EDİLMEDİ

İtalyan basınında çıkan haberlerde Lazio, Gedson Fernandes'i renklerine bğalamak için Beşiktaş'a 20 milyon euro vermeye hazır. Ancak siyah-beyazlılar bu rakamı kabul etmiyor.

BONSERVİSİN YARISI BENFICA'YA GİDECEK

Beşiktaş'ın talebi ise 35-40 milyon euro bandında bir bonservis bedeli. 24 yaşındaki futbolcunun bonservisinin yarısını alan Beşiktaş, Gedson'u satması durumunda gelecek paranın yarısını Portekiz ekibine verecek.

Avrupa, Beşiktaş'ın kapısında sıraya girdi! 35 milyon euroyu getiren Gedson Fernandes'i kapacak

Haberler.com - Spor

Gedson Fernandes Beşiktaş Spor Haberler

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Yorumlar (2)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Öyle diyorlar sonra bizim ülkedeki yöneticiler 5 milyon euro'ya veriyorlar parayıda cebe :)

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Kaan Korkmaz:

Yarisi az olmuş gelen paranın hepsini verin...

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