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Tuğba Yenigün 3 Bin Metre Engellide Finalde

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Birmingham'daki Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Tuğba Yenigün, 3 bin metre engellide 9:33.27 ile serisini 7. sırada tamamlayarak finale yükseldi. Final, 13 Ağustos Perşembe günü TSİ 22.29'da koşulacak.

İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Tuğba Yenigün, kadınlar 3 bin metre engellide finale yükseldi.

Tuğba Yenigün, 3 bin metre engelli ilk turunda 9.33.27'lik derecesiyle serisini 7. sırada tamamlayarak adını finale yazdırdı.

Milli atlet, 13 Ağustos Perşembe günü TSİ 22.29'da başlayacak final yarışında mücadele edecek.

Kaynak: AA
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