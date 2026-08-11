Tuğba Yenigün 3 Bin Metre Engellide Finalde
Birmingham'daki Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Tuğba Yenigün, 3 bin metre engellide 9:33.27 ile serisini 7. sırada tamamlayarak finale yükseldi. Final, 13 Ağustos Perşembe günü TSİ 22.29'da koşulacak.
İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Tuğba Yenigün, kadınlar 3 bin metre engellide finale yükseldi.
Tuğba Yenigün, 3 bin metre engelli ilk turunda 9.33.27'lik derecesiyle serisini 7. sırada tamamlayarak adını finale yazdırdı.
Milli atlet, 13 Ağustos Perşembe günü TSİ 22.29'da başlayacak final yarışında mücadele edecek.
Kaynak: AA