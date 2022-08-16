Avrupa Atletizm Şampiyonası Almanya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli atlet Yasemin Can altın madalya elde etti. Almanya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli atlet Yasemin Can altın madalya elde etti. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10 bin metre yarışlarında Türkiye'yi temsil eden Yasemin Can 30: 32.57'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Avrupa Atletizm Şampiyonası 21 Ağustos'ta sona erecek. Spor AA / Fatih Gazioğlu Yasemin Can Atletizm Spor Haberler

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