AVIS 2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın beşinci ayağı Şile'de gerçekleştirildi

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AVIS 2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın beşinci ayağı Mapfre İstanbul Tırmanma Yarışı, İstanbul Otomobil Spor Kulübü (İSOK) tarafından Şile Darlık'ta gerçekleştirildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre üç çıkış üzerinden koşulan yarışta kategori 1'de Deniz Kübra Ulusoy, kategori 2'de Umut İrez, kategori 3'te Yiğit Sercan Yalçın, kategori 4'te ise Sinan Soylu, damalı bayrağı ilk geçen isimler oldu.

Takımlar klasmanında ise birinciliği GP Garage My ekibi kazandı.

Kaynak: AA