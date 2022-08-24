Austria Wien, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı Spor Haberleri Avusturya ekibi Austria Wien, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Fenerbahçe'ye konuk olacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı. Avusturya ekibi Austria Wien, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Fenerbahçe'ye konuk olacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadı'nda teknik direktör Manfred Schmid yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi. İlk maçta 2-0 galip gelen Fenerbahçe'nin Austria Wien'i ağırlayacağı rövanş karşılaşması, yarın saat 20.00'de başlayacak. Spor Kaynak: AA / Fahrettin Gök Fenerbahçe Avusturya Spor Haberler

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