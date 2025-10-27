Haberler

Austin Reaves'in Muhteşem Performansı Lakers'ı Galibiyete Taşıdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Los Angeles Lakers, Austin Reaves'in 51 sayı attığı maçta Sacramento Kings'i 127-120 yenerek ikinci galibiyetini elde etti. Lakers'ta ayrıca Deandre Ayton ve Rui Hachimura'nın da önemli katkıları oldu. San Antonio Spurs ise Brooklyn Nets'i 118-107 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Austin Reaves'in 51 sayı attığı maçta Sacramento Kings'i 127-120 yendi.

Lakers, LeBron James ve Luka Doncic gibi yıldızlarının sakatlıkları nedeniyle oynamadığı Kings deplasmanında Reaves'in 51 sayı, 11 ribaunt, 9 asistlik performansıyla galibiyete ulaştı. İkinci galibiyetini alan konuk ekipte Deandre Ayton 22 sayı, 15 ribaunt ve Rui Hachimura 18 sayı kaydetti.

Kings'te ise Zach LaVine'ın 32 sayı, 4 ribaunt, Dennis Schröder'in 18 sayı, 12 asist ve Domantas Sabonis'in 10 sayı, 14 ribauntluk katkısı, sezonun ikinci mağlubiyetini önleyemedi.

Spurs 3'te 3 yaptı

San Antonio Spurs, sahasında Brooklyn Nets'i 118-107 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Spurs'te Victor Wembanyama 31 sayı, 14 ribaunt, 6 blok ve Dylan Harper 20 sayı, 6 ribaunt 8 asistle galibiyete katkı sağladı.

Üçüncü maçından da mağlup ayrılan Nets'te ise Cam Thomas 40 ve Michael Porter Jr 16 sayı kaydetti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Ne demek istediler? Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle dikkat çekti

Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle ne anlama geliyor?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi

Kadir İnanır aylar sonra ortaya çıktı! Yüzündeki ifade dikkat çekti
Trump, İsrail'in hayallerini yıktı: İstikrar Gücü'nde Türkler de olacak

Trump, İsrail'in hayallerini yıktı! Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Çakallarla Dans'ın 'Köfte Necmi'si ilk hasadını yaptı

Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Köfte Necmi'den ilk hasat
Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi

Kadir İnanır aylar sonra ortaya çıktı! Yüzündeki ifade dikkat çekti
Kılıçdaroğlu, 'yeni parti kuracak' iddialarına yanıt verdi

Kılıçdaroğlu, "yeni parti kuracak" iddialarına yanıt verdi
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isim için karar

Casusluk soruşturmasında 3 kişi için karar verildi
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
Herkes kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru 'pes' dedirtti

Ünlü oyuncunun acı günü! Hayranının cenazede sorduğu soru pes dedirtti
Eylül ayında işsizlik oranı yüzde 8,6 oldu

İşsizlik oranı belli oldu
Maç bitti ortalık karıştı! Dünyaca ünlü yıldızların birbirine girdiği anlar

Dünyaca ünlü yıldızların birbirine girdiği anlar
Ördek avlayan baba, yanlışlıkla 16 yaşındaki oğlunu öldürdü

Ördek avına çıkan baba kazara 16 yaşındaki oğlunu vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.