Attığı goller sitemi altüst etti! Okan Buruk'tan Batshuayi kararı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys maçında 2 gol birden atarak adından söz ettiren Batshuayi için sistem değişikliğine gidebilir. Salı günkü kritik maç için teknik heyetin aklında iki plan var. 4-2-3-1 sisteminde Hakim Ziyech, 4-4-2 planında ise Batshuayi ilk 11'de olacak.
Süper Lig devi Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu 1. maçında deplasmanda Young Boys'a 3-2 mağlup olarak tur umutlarını İstanbul'a bıraktı.
SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE GİDEBİLİR
Oyuna sonradan girerek 2-0 giden maçı 2-2'ye getiren Batshuayi'nin performansından etkilenen Buruk, Galatasaray'a geldiği günden beri uyguladığı 4-2-3-1 sistemini değiştirebilir.
Buruk sisteminden vazgeçmezse Ziyech yeniden 10 numarada oynayacak. Diğer senaryoda ise çift forvetli 4-4-2 sistemine geçilecek ve formda golcü Michy Batshuayi, ileri uçta takımın yıldızı Mauro İcardi oynayacak.