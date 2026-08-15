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Atletico Madrid, Romero'yu transfer etti

Atletico Madrid, Romero'yu transfer etti
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Atletico Madrid, Tottenham’ın Arjantinli savunma oyuncusu Cristian Romero’yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Atletico Madrid, Tottenham'ın Arjantinli savunma oyuncusu Cristian Romero'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

İspanya LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen savunma oyuncusu Cristian Romero'yu renklerine bağladı.

Atletico Madrid Kulübünden yapılan açıklamada Arjantin Milli Takımı oyuncusu Cristian Romero ile 2031 yılına dek sözleşme imzalandığı belirtildi.

Tottenham ile tüm kulvarlarda toplam 156 müsabakaya çıkan Romero, 13 gol, 7 asistlik skor katkısı yaparken İngiliz ekibinde oynadığı süreçte 6 kez kırmızı kart gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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