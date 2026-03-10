Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Atko Grup Pendikspor, Serikspor'u deplasmanda 4-3 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Hamza Yiğit Akman kırmızı kart görürken, üç oyuncu da sakatlandı. Atko Grup Pendikspor'dan Thuram, iki golle maçın yıldızı oldu.

Stat: Serik İsmail Oğan

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Ramazan Ufuk Avdaş, Kurtuluş Aslan

Serikspor: Veysel Sapan, Martynov, Selim Dilli, Montes, Mehmet Demirözü (Dk. 46 Caner Cavlan), Skvortsov (Dk. 46 Nwachukwu), Burak Asan, Şeref Özcan (Dk. 46 Bilal Ceylan), Nalepa, Sami Gökhan Altıparmak, Topalli

Atko Grup Pendikspor : Deniz Dilmen, Soldo, Berkay Sülüngöz, Sequeira, Denic, Harris (Dk. 69 Ahmet Karademir), Hakan Yeşil, Hamza Yiğit Akman, Thuram, Bekir Karadeniz (Dk. 85 Yiğit Fidan), Kitsiou (Dk. 85 Erdem Gökçe)

Goller: Dk. 14 Hamza Yiğit Akman, Dk. 21 ve Dk. 90+3 Thuram, Dk. 31 Soldo (Atko Grup Pendikspor ), Dk. 74 Topalli, Dk. 80 Montes, Dk. 88 Bilal Ceylan (Serikspor)

Kırmızı kart: Dk. 42 Hamza Yiğit Akman (Atko Grup Pendikspor )?

Sarı kartlar: Dk. 29 Thuram, Dk. 50 Harris (Atko Grup Pendikspor ), Dk. 88 Bilal Ceylan, Dk. 89 Selim Dilli, Dk. 90+2 Burak Asan, Dk. 90+4 Caner Cavlun (Serikspor)

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Atko Grup Pendikspor, deplasmanda Serikspor'u 4-3 yendi.

Kaynak: AA / Servet Tümer
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti

Süper Lig devinin yardımcı antrenörü hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kürtler tetikçi değildir' diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

"Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
Yaralı filin kuyruğunu çekti, bedelini hayatıyla ödedi

Yaralı filin kuyruğunu çekti, bedelini hayatıyla ödedi
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti

İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti! Hakimden bir isteği var
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
'Kürtler tetikçi değildir' diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

"Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
14 yaşındaki kıza cinsel tacizden tutuklandığı sırada kız babası oldu

Tırda mide bulandıran olay! Tutuklandığı sırada kız babası oldu
Papa, ABD'de gözaltına alınan piskoposu görevden aldı

Piskopos krizi! Papa görevden aldı