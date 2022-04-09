- Atılay Canel: "Derbiyi kazandığımız için mutluyuz"

Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel:

"Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz"

İSTANBUL - Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek puanını 46 yapan Karagümrük'te Teknik Sorumlu Atılay Canel, Haliç derbisini kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Canel, galibiyeti de taraftarlara armağan etti.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Karagümrük'te Teknik Sorumlu Atılay Canel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Canel, "Oyuna istediğimiz gibi başlayamadık ama buna rağmen 14. dakikada net bir gol kaçırdık. Bu dakikadan sonra oyunu istediğimiz gibi yönlendirerek 2 gol bulduk. İlk yarıda 3 ve 4'ü bulup maçı koparabilirdik. İkinci yarıda galibiyeti korumak için oyunu istediğimiz gibi yönlendirdik ama duran toptan çok basit goller yedik. Bu galibiyeti Karagümrük camiasına armağan ediyoruz. Bu maç bizim için önemliydi. Haliç derbisini kazandığımız için çok mutluyuz" dedi.

Tribünlerin oldukça etkili olduğunu ancak buna karşın birçok kişinin maça gelemediğini de vurgulayan Canel, "Herkes malum üzerine sahamız olmadığı için gelemiyor. Aynı zamanda Ramazan Ayı'ndayız. Buna karşın tribün iyiydi. Gelen arkadaşlara teşekkür ediyoruz, galibiyeti onlara armağan ediyoruz" diye konuştu. Son olarak önümüzdeki hafta oynanacak Trabzonspor maçına değinen Canel, "Biz her maça galibiyet parolasıyla çıkıyoruz ve ona göre hazırlanıyoruz. İnşallah mutlu bir şekilde oradan döneriz" diyerek sözlerini tamamladı.