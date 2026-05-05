Haberler

Athletic Bilbao'yu yeni sezonda Edin Terzic çalıştıracak

Athletic Bilbao'yu yeni sezonda Edin Terzic çalıştıracak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

La Liga ekibi Athletic Bilbao, yeni sezondan itibaren geçerli olmak üzere Alman teknik direktör Edin Terzic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

La Liga ekibi Athletic Bilbao, yeni sezondan itibaren geçerli olmak üzere Alman teknik direktör Edin Terzic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İspanya La Liga takımlarından Athletic Bilbao, sezonun tamamlanmasının ardından Alman Teknik Direktör Edin Terzic'in takımın başına geçeceğini açıkladı. 43 yaşındaki çalıştırıcı ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Terzic, daha önce Beşiktaş'ta Teknik Direktör Slaven Bilic'in yardımcılığını yapmıştı.

Genç teknik adam, son olarak 2022-2024 yılları arasında Borussia Dortmund'u çalıştırdı. Bu dönemde çıktığı 96 maçta 55 galibiyet, 20 beraberlik ve 21 mağlubiyet alarak 1.93 puan ortalaması yakaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir

"Tekneleri vurduk" diyen Trump'tan endişe yaratan savaş mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi! Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo

Görenleri şaşkına çeviren elbise! 2 bin 550 saatte hazırlandı
32 yaşındaki Bad Bunny, Met Gala'da yaşlı bir adama dönüştü

Kim der 32 yaşında! Dünyaca ünlü şarkıcı kırmızı halıda tanınmaz halde
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
JP Morgan'daki 'köle' skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada

Dev bankada skandal büyüyor: Beni üçlü ilişkiye davet etti
Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi! Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo

Görenleri şaşkına çeviren elbise! 2 bin 550 saatte hazırlandı
Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok

Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok
Athletic Bilbao'da Edin Terzic dönemi

İspanyol devi artık ona emanet!