Athletic Bilbao'yu yeni sezonda Edin Terzic çalıştıracak

La Liga ekibi Athletic Bilbao, yeni sezondan itibaren geçerli olmak üzere Alman teknik direktör Edin Terzic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İspanya La Liga takımlarından Athletic Bilbao, sezonun tamamlanmasının ardından Alman Teknik Direktör Edin Terzic'in takımın başına geçeceğini açıkladı. 43 yaşındaki çalıştırıcı ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Terzic, daha önce Beşiktaş'ta Teknik Direktör Slaven Bilic'in yardımcılığını yapmıştı.

Genç teknik adam, son olarak 2022-2024 yılları arasında Borussia Dortmund'u çalıştırdı. Bu dönemde çıktığı 96 maçta 55 galibiyet, 20 beraberlik ve 21 mağlubiyet alarak 1.93 puan ortalaması yakaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı