Haberler

Athletic Bilbao gelecek sezon Edin Terzic'e emanet

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya ekibi Athletic Bilbao'da teknik direktörlük görevi için gelecek sezondan itibaren Hırvat asıllı Alman çalıştırıcı Edin Terzic ile anlaşma sağlandı.

İspanya ekibi Athletic Bilbao'da teknik direktörlük görevi için gelecek sezondan itibaren Hırvat asıllı Alman çalıştırıcı Edin Terzic ile anlaşma sağlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonu takımdan ayrılacak Ernesto Valverde'nin yerine teknik direktörlük koltuğuna oturacak Terzic ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Terzic, teknik direktörlük deneyimi öncesi Borussia Dortmund ve Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük rolünü üstlendi.

Daha sonra Borussia Dortmund'u çalıştıran 43 yaşındaki teknik adam, bir kez Almanya Kupası zaferi yaşadığı takımını 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı.

Bu sezon 34 haftası geride kalan LaLiga'da 44 puan toplayan Athletic Bilbao, 8. sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
Trump: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir

"Tekneleri vurduk" diyen Trump'tan endişe yaratan savaş mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi! Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo

Görenleri şaşkına çeviren elbise! 2 bin 550 saatte hazırlandı
32 yaşındaki Bad Bunny, Met Gala'da yaşlı bir adama dönüştü

Kim der 32 yaşında! Dünyaca ünlü şarkıcı kırmızı halıda tanınmaz halde
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
JP Morgan'daki 'köle' skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada

Dev bankada skandal büyüyor: Beni üçlü ilişkiye davet etti
Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi! Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo

Görenleri şaşkına çeviren elbise! 2 bin 550 saatte hazırlandı
Athletic Bilbao'da Edin Terzic dönemi

İspanyol devi artık ona emanet!

Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok

Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok