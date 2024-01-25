Atamalar yapıldı! İşte Süper Lig'de 23. haftada düdük çalacak hakemler
MHK Süper Lig'in 23. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu. Sivasspor-Beşiktaş maçında Ali Şansalan, Fenerbahçe-Ankaragücü maçında Cihan Aydın ve Galatasaray-Gaziantep FK maçında Arda Kardeşler düdük çalacak.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
ATAMALAR YAPILDI
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 23. haftada düdük çalacak hakemler şunlar;
27 Ocak Cumartesi;
- 16.00 Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Volkan Bayarslan
- 19.00 Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge
28 Ocak Pazar;
- 13.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: Alper Akarsu
- 16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Turgut Doman
- 16.00 EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
- 19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Cihan Aydın
29 Ocak Pazartesi;
- 17.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor: Ömer Faruk Turtay
- 17.00 Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
- 20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
- 20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Arda Kardeşler