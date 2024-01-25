Atamalar yapıldı! İşte Süper Lig'de 23. haftada düdük çalacak hakemler

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

ATAMALAR YAPILDI

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 23. haftada düdük çalacak hakemler şunlar;

27 Ocak Cumartesi;

16.00 Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Volkan Bayarslan

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge

28 Ocak Pazar;

13.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: Alper Akarsu

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Turgut Doman

16.00 EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Cihan Aydın

29 Ocak Pazartesi;