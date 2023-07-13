Atakaş Hatayspor, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon öncesi 2. etap kamp çalışmalarına Topuk Yaylası'nda başladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki ekip, kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Kamp 26 Temmuz'a kadar devam edecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un yeni sezon öncesi 2. etap kamp çalışmaları Topuk Yaylası'nda başladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ikinci etap kamp çalışmaları için dün Düzce'nin Kaynaşlı İlçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelen bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ilk idmanına dün akşam çıktı.

Bugünü de çift idmanla sürdüren futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalıştı. Futbolcular, daha sonra pas, pres ve top kapma çalışmaları yaptı.

Hatayspor'un kampı 26 Temmuz'a kadar sürecek.