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Atakaş Hatayspor Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bugün yaptığı antrenmanla maç hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde gerçekleşen antrenmanda taktik çalışmaları yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda, taktik çalışması gerçekleştirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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