Atakaş Hatayspor, sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum'da sezon hazırlıklarına devam ediyor. Takım, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çift antrenman yaptı. Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki antrenmanlarda futbolcular, dar alan ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Hatayspor, yarın sezon hazırlıklarına devam edecek.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.
Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bugünçift antrenman yaptı.
Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki antrenmanlarda futbolcular, dar alan ve kuvvet çalışmaları yaptı.
Hatayspor, sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.