Atakaş Hatayspor Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda, hava topu ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının çalışmalarını tamamlayacak, ardından kara yoluyla Kayseri'ye hareket edecek.

Atakaş Hatayspor'da Lamine Diack'ın sakatlığının devam ettiği, Francisco Calvo'nun da kırmızı kart cezalısı olduğu bildirildi. - MERSİN