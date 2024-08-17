Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam ediyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatay ekibi, karşılaşmanın oynanacağı Mersin Stadı'nda teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde idman yaptı. Taktik çalışma ağırlıklı antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Bordo-beyazlı ekip, 19 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçın hazırlıklarını yarın gerçekleştirilecek idmanla tamamlayacak.