Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam ediyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.

Hatay temsilcisinden yapılan açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada yapılan idman, 1 saat 50 dakika sürdü.

Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.