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Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam ediyor

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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti. Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada yapılan idman, 1 saat 50 dakika sürdü. Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.

Hatay temsilcisinden yapılan açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada yapılan idman, 1 saat 50 dakika sürdü.

Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Özhan Pulat Kasımpaşa Hatayspor Hatay Spor Spor Güncel Haberler

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