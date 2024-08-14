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Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki idmanda takım, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman 1 saat 45 dakika sürdü.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki idman, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı.

Hatayspor'un taktik çalışmayla sona eren basına kapalı antrenmanı, 1 saat 45 dakika sürdü.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Özhan Pulat Kasımpaşa Hatayspor Spor Spor Güncel Haberler

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