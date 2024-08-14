Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki idmanda takım, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman 1 saat 45 dakika sürdü.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki idman, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı.
Hatayspor'un taktik çalışmayla sona eren basına kapalı antrenmanı, 1 saat 45 dakika sürdü.