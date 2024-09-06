Atakaş Hatayspor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas drili ve kuvvet çalışması yapıldı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-beyazlı kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı.
Basın kapalı idmanda, pas drili ve kuvvet çalışması gerçekleştirildi.
Antrenman 1 saat 45 dakika sürdü.
Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.