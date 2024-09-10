Atakaş Hatayspor, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, Erdemli ilçesindeki sahada teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, dar alan ve taktik çalışması yaptı.

Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.