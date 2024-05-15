Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde gerçekleşen antrenmanda hücum ve savunma taktikleri üzerinde çalışıldı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı ekip, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı.
Futbolcular, antrenmanda hücum ve savunma taktiği ile dar alan taktik çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı idman, 1 saat 20 dakika sürdü.