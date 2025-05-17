Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor'u İlk Yarıda 3-0 Geçti
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Goller, Boutabba ve Okoronkwo tarafından atıldı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Elmas, Emre Doğu
Adana Demirspor : Deniz Eren Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak, Tayfun Aydoğan, Maestro, Bünyamin Balat, Alioui, Ozan Demirbağ, Yusuf Barası
Atakaş Hatayspor : Emir Dadük, Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Kilama, Cemali Sertel, Kamil Ahmet Çörekçi, Massanga, Boutobba, Görkem Sağlam, Fernandes, Okoronkwo
Goller: Dk. 10 Boutabba, Dk. 26 ve 38 Okoronkwo (Atakaş Hatayspor )
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor'a karşında ilk yarıyı 3-0 önde bitirdi.
5. dakikada Görkem Sağlam'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Boutabba'nın ceza sahasına girdikten sonra çektiği şutta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
10. dakikada Hatayspor 1-0 öne geçti. Bünyamin Balat'ın geri pasında araya giren Boutabba'nın ceza sahası dışından vuruşunda top ağlarla buluştu.
26. dakikada konuk takım skoru 2-0 yaptı. Görkem Sağlam'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Boutabba, rakiplerini çalımladıktan sonra ceza sahasındaki Okoronkwo'yu gördü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.
37. dakikada Hatayspor penaltı kazandı. Okoronkwo'nun ceza sahasında Osman Kaynak'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda hakem Ömer Faruk Turtay, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.
38. dakikada topun başına geçen Okoronkwo'nun vuruşunda, kaleci Deniz Eren Dönmezer topu çıkardı. Dönen topu önünde bulan Okoronkwo, ikinci vuruşunda meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-3
Atakaş Hatayspor, maçın ilk yarısını 3-0 önde kapattı.