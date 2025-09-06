Haberler

Asya Şengönül, Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Altın Madalya Kazandı

Düzceli sporcu Asya Şengönül, Ankara'da düzenlenen Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında 9 maçta rakiplerini yenerek ikinci kez Türkiye Şampiyonu oldu.

Ankara'da 5 binin üzerinde sporcunun katılımı ile yapılan Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında antrenörlüğünü Hakan Şengönül'ün yaptığı Düzceli sporcusu Asya Şengönül dokuz maçın sonunda tüm rakiplerini yendi.

Altın madalyanın sahibi olan Asya Şengönül, ikinci kez Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
