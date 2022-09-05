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Aslan, 90+1'de hayata döndü! Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 yendi

Spor Haberleri

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 yendi. Karşılaşmada sarı-kırmızılılar 45. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, 73. dakikada ise Batefimbi Gomis penaltı vuruşundan yararlanamadı. 90+1. dakikada ise konuk ekipte Kitsiou topu kendi ağlarına yolladı ve Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı.

Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 5. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

ABDÜLKERİM KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 27. dakikasında Gaziantep FK, Sagal ile 1-0 öne geçti. Etkili bir oyun ortaya koyan Galatasaray'da ise 36. dakikada Bafetimbi Gomis sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi. Mücadelenin 45. dakikasında sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı ikinci sarıdan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı da başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına bu sonuçla gitti.

Aslan son dakikada hayata döndü! Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 yendi

SON DAKİKADA 3 PUAN GELDİ

İkinci yarıya etkili başlayan Galatasaray, etkili ataklarda son topları doğru kullanamadı ve pozisyonlar tehlikeye dönüşmeden sona erdi. Sarı-kırmızılılarda 73. dakikada Mertens takımı adına penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Bafetimbi Gomis kaleci Günay'ı geçemedi. 90+1. dakikada ise Kitsiou topu kendi kalesine yolladı ve Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı.

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