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Aşkale, Spor Başarılarıyla Öne Çıkıyor

Aşkale, Spor Başarılarıyla Öne Çıkıyor
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Erzurum'un Aşkale ilçesi, okul sporları ve çeşitli branşlarda elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Atletizmde Türkiye şampiyonlukları kazanılırken, voleybol takımı da 2. ligde liderliğe yükseldi. Masa tenisi turnuvasında da il birinciliği elde edildi.

Erzurum'un Aşkale ilçesi sportif faaliyetlerde gösterdiği başarılar ile ilde adından sıkça söz ettiriyor.

Özellikle Okul sporları kapsamında bir çok branşta başarı elde eden gençler ilçenin de gurur kaynağı oldu.

Atletizmde eski milli atlet Elif Eyüp idaresindeki atletizmciler, gerek kulüp gerekse okullar adına 2 kez Türkiye şampiyonluğu başta olmak üzere ikincilik, üçüncülük ve dördüncülükler elde etti. Voleybolda ise büyük bir başarı elde ederek ilçe tarihinde bir ilki başardılar. Zorlu grup ve rakiplerini yenerek şu anda Türkiye Voleybol Federasyonu 2.lig, 5. grupta mücadele eden ekip grubunda lider konumunda play-off yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. İlçenin son başarısı yine okul sporları kapsamında gerçekleşti. Erzurum'da düzenlenen Masa tenisi turnuvasında Aşkale Borsa İstanbul Anadolu Lisesi finalde karşılaştığı Şükrü Paşa Anadolu lisesini yenerek il birinciliğini elde etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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