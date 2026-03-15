Ashley Cole, İtalya 2. Ligi'nde Cesena'nın başına geçti

Eski İngiliz futbolcu Ashley Cole, İtalya 2. Ligi'nde Cesena'nın başına geçti. 30 Haziran 2026'ya kadar geçerli bir sözleşme imzalayan Cole, futbolculuk dönemi boyunca önemli başarılar elde etmişti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni teknik direktör, belirli koşulların yerine getirilmesi halinde yenileme opsiyonu bulunan, 30 Haziran 2026'ya kadar geçerli bir sözleşme imzaladı." denildi.

2019'da aktif futbolculuk kariyerini noktalayan 45 yaşındaki teknik adam, oyunculuk döneminde Chelsea ile Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşamıştı.

Cesena, Serie B'de 40 puanla 8. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı

Dünyanın gözü önünde katliam! Yine yasaklı bombayla vurdular
Sörloth için 35 milyon euroluk dev teklif

Ortalığı karıştıracak dev teklif! Bu rakamı kabul etmemeleri imkansız
İsrailli uzman: İran'ın misket bombası taşıyan füzeleri İsrail'e ciddi zarar verdi

Resmen itiraf ettiler! İran'ı silahı başlarına bela oldu
Samsunspor galibiyeti 90+3'te hatırladı

Bir taraf sevinçten çıldırdı, diğer taraf hüzünden adeta yıkıldı
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek

İran'la ilgili bugüne kadar ki en net tarih! Dünya, merakla bekliyor
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Orkun Kökçü'den ağızları açık bırakan gol

Bu şut ağlara gitti!