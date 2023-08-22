Asarcık ilçesinde yüzme havuzu açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Asarcık ilçesinde yapılan yüzme havuzu açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Asarcık ilçesinde yapılan yüzme havuzu açıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı spor tesisinde yapılan yüzme havuzunun açılışına, Havza Kaymakamı, Asarcık Kaymakam Vekili Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Şerif Kılağuz ve protokol üyeleri katıldı.

Kurdele kesiminden sonra havuzda çocuklarla sohbet eden Kaymakam Nayman, yüzme kursuna katılan tüm çocuklara başarılar diledi.

Sonrasında spor salonunu da ziyaret eden Nayman, güreş antrenmanını izledi ve voleybol oynadı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezince aktifleştirilen yüzme havuzunda profesyonel yüzme antrenörüyle derslere başlandı.

Havuzdaki yüzme kursu çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.