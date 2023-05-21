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As Monaco, EuroLeague'de 3'üncü oldu

As Monaco, EuroLeague'de 3'üncü oldu

Spor Haberleri

As Monaco, Turkish Airlines Euroleague Dörtlü Final'in 3'üncülük karşılaşmasında Barcelona'yı 78-66 mağlup ederek sezonu 3'üncü sırada tamamladı.

SALON: Zalgirio Arena

HAKEMLER: Borys Ryzhyk, Anne Panther, Tomislav Hordov

AS MONACO: James 3, Loyd 9, Diallo 10, Brown 2, Motiejunas 2, Ouattara 2, Strazel 14, Okobo 10, Moneke 4, Blossomgame 9, Hall 9, Makoundou 4

BARCELONA: Satoransky 7, Laprovittola 5, Abrines 9, Mirotic 15, Sertaç Şanlı 2, Vesely 6, Kalinic 4, Jokubaitis, Kuric 7, Tobey 2, Martinez 2, Nnaji 7

1'İNCİ PERİYOT: 24-13

İLK YARI: 44-28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-45

As Monaco, Turkish Airlines Euroleague Dörtlü Final'in 3'üncülük karşılaşmasında Barcelona'yı 78-66 mağlup ederek sezonu 3'üncü sırada tamamladı.

Litvanya'nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Monaco, ilk periyodu 24-13 önde tamamladı. Etkili oyununu 2'nci periyotta da devam ettiren Fransız ekibi, soyunma odasına 44-28 önde girdi. Fransız temsilcisi, 3'üncü periyodu 60-45 önde tamamlarken son periyotta da farkı korudu ve karşılaşmayı 78-66 kazanarak EuroLeague'de sezonu 3'üncü sırada tamamladı.

Monaco'da Matthew Strazel 14 sayıyla karşılaşmayı tamamlarken, Barcelona'da 15 sayı kaydeden Nikola Mirotic mücadelenin en skorer ismi oldu.


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Sertaç Şanlı Barcelona Spor Haberler

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