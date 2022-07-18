Artvin'de güreşçi rakibini bıraktı, hakemi yere serdi

Yusufeli ilçesi Tekkale köyünde dün Yayla Göçü Festivali düzenlendi. Festival kapsamında gerçekleştirilen Karakucak Güreşleri'nde farklı kategorilerde yaklaşık 100 pehlivan er meydanına çıktı. Festivalde rakiplerini yenen Onur Alkanoğlu başpehlivan oldu.

MÜCADELEYİ BIRAKTI HAKEMİ YERE SERDİ

Pehlivanlardan Volkan Tosun, karşılaşması devam ederken mücadeleyi bıraktı ve daha önce pehlivanlık yapan hakem Muharrem Palaoğlu'na yöneldi. Tosun, yaptığı hamleyle hakem Palaoğlu'nu yere serdi. İkili daha sonra birbirine sarıldı. Hakem Palaoğlu, "Meydanlarda hep rakip olurduk. En son maçta ben onu yere sermiştim. Şimdi hakem olarak görev yapınca hazırlıksız yakaladı beni ve yere serdi" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor