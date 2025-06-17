Artistik Bilardo Dünya Şampiyonası Ankara'da Başlıyor

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Türkiye Bilardo Federasyonu'nun düzenlediği Artistik Bilardo Dünya Şampiyonası, yarın Ankara'da başlayacak. 11 ülkeden 32 sporcunun katılacağı şampiyonada Türkiye'yi 5 sporcu temsil edecek.

Artistik Bilardo Dünya Şampiyonası, yarın Ankara'da başlayacak.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre, Gölbaşı'ndaki tesiste yapılacak şampiyonaya 11 ülkeden 32 sporcu katılacak.

Türkiye'yi Hacı Arap Yaman, Serdar Gümüş, Barış Cin, Mehmet Sezer ve Emrah Taç'ın temsil edeceği organizasyon, 21 Haziran Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
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