Arsenal, Viktor Gyökeres'i Transfer Etti

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, İsveçli santrfor Viktor Gyökeres'i Sporting takımından transfer etti. 27 yaşındaki futbolcu ile uzun süreli sözleşme imzalandı ve transfer ücreti olarak 63 milyon sterlin ödeneceği iddia edildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, İsveçli futbolcu Viktor Gyökeres'i renklerine bağladı.

Kuzey Londra temsilcisinden yapılan açıklamada, Portekiz'in Sporting takımından transfer edilen 27 yaşındaki santrfor ile uzun süreli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bonservis bedeliyle ilgili açıklama yapılmazken, İngiliz medyasında yer alan haberlerde Gyökeres'in transferi için Arsenal'in kasasından 63 milyon sterlin çıkacağı öne sürüldü.

Gyökeres, 2 sezon formasını giydiği Sporting ile tüm kulvarlarda çıktığı 102 maçta 97 gole imza attı.

İsveçli futbolcu, Arsenal'de 14 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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