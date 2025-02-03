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Arsenal Manchester City'yi paramparça etti

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İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Arsenal, Manchester City'yi 5-1 mağlup etti. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Arsenal, golleri Martin Odegaard, Thomas Partey, Myles Lewis-Skelly, Kai Havertz ve Ethan Nwaneri'den alarak kazandı. Manchester City'nin tek golü Erling Haaland'dan geldi.

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Arsenal, Manchester City'yi konuk etti. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 5-1 kazandı.

HAALAND'IN GOLÜ YETMEDİ

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Martin Odegaard, 56. dakikada Thomas Partey, 62. dakikada Myles Lewis-Skelly, 76. dakikada Kai Havertz ve 90+3. dakikadaEthan Nwaneri kaydetti. Manchester City'nin tek golü ise 55. dakikada Erling Haaland'dan geldi.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 14'e yükselten Arsenal, 50 puana yükseldi 1 maçı eksik olan lider Liverpool ile puan farkını 6'ya düşürdü.

Manchester City ise ligde 6 maç sonra ilk kez kaybetti ve 61 puanda kaldı. Ligde bir sonraki hafta Arsenal, deplasmanda Leicester City'ye konuk olacak. Manchester City ise Newcastle United'ı konuk edecek.

Arsenal Manchester City'yi paramparça etti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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